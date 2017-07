Festival

Le coup d'envoi de la 17ème édition du Festival national "Abidat Rma" a été donné jeudi soir au Complexe culturel à Khouribga. Ont pris part à l'ouverture de ce festival, initié par le ministère de la Culture jusqu'au 15 courant sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, le gouverneur de la province de Khouribga, Abdellatif Cheddali, le président du Conseil local des oulémas de la province de Khouribga, Mohamed Zekrani, et d'autres personnalités. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée par un hommage rendu à Cheikh Abbas Jedraoui du groupe artistique Abidat Rma (Oued Zem) et Cheikh Abdelkader Khabir du groupe Oulad Ali El Ouad (province Fkih Ben Salah), et ce en guise de reconnaissance pour leurs efforts visant à préserver ce genre artistique en vue de le transmettre aux générations futures.



Atelier



L’atelier d'écriture et d'expression littéraire pour enfants, qui s'est ouvert lundi à la bibliothèque Prince Bandar Bin Sultan à Assilah, constitue une pépinière pour choisir, former et encadrer les jeunes talents de la ville dans le domaine d'écriture littéraire. Organisé dans le cadre de la 39ème édition du Moussem culturel international d'Assilah, cet atelier, marqué par la participation d'une vingtaine d'élèves d'établissements d'enseignement secondaire de la ville, sert d'écrin aux auteurs en herbe, sous l'encadrement de pédagogues spécialisés, et ce afin de développer et d'éveiller le sens esthétique chez l’enfant. Dans une déclaration à la MAP, l'encadrant de l'atelier, le poète et chercheur Youssef Naouri, a souligné que cet atelier, qui s'étend le long de l'année pendant les vacances scolaires, vise à former des écrivains, poètes, artistes et des journalistes de l'avenir, à travers l’initiation de ces enfants à une sélection de textes littéraires, de manière à leur permettre de découvrir leurs talents et potentiels et d'apprendre à apprécier la culture et les arts.