Woody Allen

Des militantes des Femen ont interrompu mardi soir un concert de Woody Allen à Hambourg en Allemagne pour dénoncer la "culture du silence" autour des accusations d'agressions sexuelles dont l'accuse sa fille adoptive. Deux militantes Femen, seins nus, qui avaient inscrit sur leurs bustes des déclarations de sa fille adoptive, Dylan Farrow, l'accusant d'agressions sexuelles lorsqu'elle était enfant, ont surgi sur scène vingt minutes après le début du concert à la Philharmonie de l'Elbe. "Elles ont rappelé au monde et aux amateurs de jazz qu'Allen n'est pas seulement ce charmant cinéaste névrosé, musicien et acteur", ont expliqué sur Facebook les Femen-Allemagne sous la vidéo de l'incident qu'elles ont publiée. Sur la vidéo, on peut entendre le public huer les militantes et le cinéaste de 81 ans demander à ses musiciens ce que les deux femmes sont en train de crier en allemand. Puis des membres du personnel de sécurité ont surgi et évacué les manifestantes de la scène. Le concert a ensuite repris.



Partenariat



La Bibliothèque d’Alexandrie en Egypte a souligné sa détermination à renforcer son partenariat avec la Rabita Mohammadia des oulémas au Maroc, dans le cadre d'un programme culturel arabe pour la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, que la Bibliothèque a lancé jeudi. La Bibliothèque d’Alexandrie a relevé, dans un communiqué, avoir élaboré "un premier programme arabe intégré" pour combattre l'extrémisme et le terrorisme par le biais de la pensée, ajoutant que ce programme prévoit une trentaine de sessions culturelles au profit des jeunes âgés de 15 à 35 ans.