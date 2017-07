Cheb Khaled

Cheb Khaled compte créer une école de musique raï en Algérie avec le concours du ministère de la Culture, a annoncé la star de la chanson raï, lors d’un point de presse précédant son concert au théâtre de verdure d’Oran. "Il y a de grands talents et de belles voix qui se perdent en Algérie. Une école de musique peut aider à faire découvrir ces talents et enrichir la musique raï", a indiqué Khaled, ajoutant qu’il a, dernièrement, discuté du projet avec le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui s’est montré "très attentif" à cette idée. "Il faut montrer l’image de l’Algérie à l’étranger. Nous avons les moyens, des voix et de grands talents et il ne manque que la volonté pour le faire", a-t-il soutenu, soulignant qu’il voudrait laisser "quelque chose" aux jeunes de son pays avant de mourir.



Madonna



La pop star américaine Madonna a inauguré mardi à Blantyre, en compagnie de ses quatre enfants adoptés au Malawi, un service pédiatrique financé par sa fondation.

L'unité pédiatrique Mercy James, du nom de l'une des filles adoptées par la chanteuse, compte trois salles d'opération et 50 lits. Il s'agit du premier service pédiatrique au Malawi, petit Etat pauvre d'Afrique australe. Il permet de doubler la capacité d'accueil des enfants malades à l'hôpital Queen Elizabeth de Blantyre, la deuxième ville du pays. Madonna, vêtue de noir, longs cheveux blonds détachés assortis à ses multiples pendentifs et bagues, a dévoilé une plaque inaugurant le bâtiment, en présence du président malawite Peter Mutharika.

La chanteuse s'est ensuite entretenue pendant une heure avec de jeunes patients en attente d'une intervention chirurgicale. L'unité pédiatrique a été construite car "les enfants ne devraient jamais mourir de maladies terribles qu'on peut facilement soigner", a estimé Madonna.