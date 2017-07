Ringo Starr

Ringo Starr a fêté ses 77 ans vendredi avec une chanson appelant à plus d'amour dans le monde, qui figurera sur son prochain album tout comme Paul McCartney, l'autre membre des Beatles encore vivant. L'ancien batteur des "Fab Four" a annoncé la sortie le 15 septembre de son 19ème album studio, qui s'intitulera "Peace and Love" et outre Paul McCartney comptera de nombreux grands noms du rock. Ringo Starr a dévoilé vendredi son "Give More Love", une chanson pop, réminiscence du son des Beatles mais avec un son de guitare plus dense.



Ben Affleck



Nouvelles révélations croustillantes sur la vie amoureuse de Ben Affleck. Alors que sa romance avec Lindsay Shookus a été révélée au grand jour par les médias (le couple a été photographié jeudi 6 juillet à la sortie d'un restaurant de Los Angeles), le magazine People expose aujourd'hui les prémices de sa relation avec la femme de 37 ans, productrice pour le Saturday Night Live. S'ils sortent ensemble depuis tout juste quelques mois, l'acteur de 43 ans et la jolie blonde se connaissent en réalité depuis des années. On apprend ainsi que Ben Affleck et Lindsay Shookus ont débuté une liaison en 2013, alors qu'ils étaient tous les deux encore mariés et qu'ils vivaient dans deux villes séparées (Lindsay Shookus réside à New York, où sont enregistrés les épisodes de Saturday Night Live). "Ils multipliaient les allers-retours pour se voir, mais la plupart du temps il lui rendait visite à New York. Ils ne se cachaient pas... Ils se rendaient à l'hôtel Mandarin Oriental, ils étaient des habitués", a révélé un indiscret.