Ridley Scott

Le réalisateur britannique Ridley Scott vient de commencer à Rome le tournage de son prochain film consacré à l'épisode de l'enlèvement de John Paul Getty III, petit-fils du magnat du pétrole J. Paul Getty, qui défraya la chronique en 1973. Kevin Spacey, Mark Wahlberg et Michelle Williams figurent au générique de ce long métrage intitulé "All the money in the world" (Tout l'argent du monde) dont les premières scènes ramèneront le spectateur dans la Rome du début des années 1970. Ridley Scott, 79 ans, ("Alien", "Blade Runner") a dirigé mercredi dernier sur la célèbre Place Navone, et sous le regard de centaines de touristes, un premier plan séquence dans lequel apparaît le jeune acteur Charlie Plummer, qui joue le rôle de John Paul Getty III. C'est à quelques centaines de mètres de là, sur la place Farnèse, que l'adolescent de 16 ans fut kidnappé dans la nuit du 10 juillet 1973 par une bande de délinquants qui réclamèrent à son grand-père milliardaire une rançon de 17 millions de dollars.



Shia LaBoeuf



L'acteur Shia LaBoeuf a été arrêté tôt samedi matin dans l'Etat américain de Georgie après avoir eu "un comportement agressif" envers un policier et s'être comporté de "manière erratique", a indiqué la police. Selon le département de la police de Savannah-Chatham, l'acteur américain a été interpellé après avoir demandé une cigarette à un passant et un policier. "Quand M. LaBoeuf n'a pas obtenu la cigarette demandée, il s'est emporté et a commencé à devenir vulgaire et à tenir un langage inapproprié devant la femme et l'enfant présents", a indiqué la police dans un communiqué. Lorsque le policier lui a demandé de quitter les lieux, Shia LaBoeuf a refusé et est devenu agressif, poursuit le communiqué. Le policier a alors décidé de procéder à son arrestation, mais l'acteur s'est enfui à l'intérieur d'un hôtel où il a finalement été arrêté.