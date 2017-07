Iggy Azalea

Oubliées leurs féroces disputes aux relents racistes, les rappeuses Iggy Azalea et Azealia Banks se sont publiquement réconciliées, avec en prime un projet de collaboration musicale sur fond de solidarité féminine. L'Australienne blonde Iggy Azalea, âgée de 27 ans, a annoncé sur les réseaux sociaux que son ancienne rivale, la Noire américaine Azealia Banks, 26 ans, figurerait sur son deuxième album "Digital Distortion". "Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez pourquoi je voudrais collaborer avec quelqu'un qui a dit publiquement espérer que je meure", a écrit Iggy Azalea sur Twitter, ajoutant vouloir "transformer des années de négativité en un échange positif". "Je pense aussi que les femmes dans le rap doivent vraiment être unies pour avancer. On a besoin de plus de collaborations", a-t-elle tweeté.



Festival

Les villes d'El Jadida, Azemmour et Bir Jdid se préparent à accueillir le Festival international Jawhara, qui fêtera cette année sa 7ème édition du 3 au 5 août prochain, a annoncé jeudi l'Association des Doukkala. Un concours de jeunes talents en rock, rap, fusion et chaâbi ouvrira le bal de cette manifestation et se poursuivra jusqu'au 9 juillet courant à Sidi Bouzid, a indiqué l'Association dans un communiqué, évoquant aussi trois grandes soirées à El Jadida, Azemmour et Bir Jdid et une exposition de peintres artistes. De même, la parade d'ouverture sera ponctuée de spectacles folkloriques, de prestations de mascottes géantes, de cavaliers, d'acrobates, de chorégraphies, ou encore de cracheurs de feu et jongleurs.