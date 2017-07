Annette Bening

L’actrice américaine Annette Bening a été désignée présidente du jury de la 74ème Mostra de Venise qui se déroulera du 30 août au 9 septembre, a annoncé mercredi le prestigieux Festival italien de cinéma.

“Il était grand temps d’interrompre une longue série de présidences masculines du jury de la Mostra de Venise, pour faire de la place à une dame de grand talent, d’intelligence et d’inspiration”, a déclaré le directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera, cité par un communiqué.

Il faut remonter à 2006 pour trouver une autre femme, l’actrice française Catherine Deneuve, à la tête du jury de la Mostra. “Actrice raffinée et instinctive, capable de nuances complexes, Annette Bening donne aux rôles qu’elle joue une chaleur et une élégance naturelle qui font de la vision de ses films une expérience extraordinaire”, a ajouté M. Barbera.



JoeyStarr

En postant sur son compte Instagram une photo de lui et de deux de ses fils, Khalil, 9 ans, et Marcello, 2 ans, JoeyStarr ne pensait certainement pas déclencher une polémique. Pourtant, cette photo a priori innocente de la star et de sa “descendance en vadrouille” en plein Paris a rapidement fait grincer des dents les internautes.

En effet, non seulement le rappeur de 49 ans est en train de prendre une photo en conduisant, mais ses enfants semblent également dépourvus de ceinture de sécurité; Marcello, le petit dernier de la famille de JoeyStarr, devrait par ailleurs être installé dans un siège-auto, et non pas à l’avant, à côté de son frère. Des “oublis” dangereux que n’ont pas manqué de remarquer les internautes, qui accusent la star de négligence envers ses enfants.