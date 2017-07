Mariah Carey

En pleine séance de shopping sur la fameuse avenue Rodeo Drive à Beverly Hills, Mariah Carey, 47 ans, a attiré l'attention d'un témoin quand ses cartes de crédit ont été refusées dans un magasin de luxe. "Quand c'est arrivé chez Louis Vuitton, elle a d'abord cru qu'il s'agissait d'un bug. Puis, ça s'est reproduit à trois reprises. Elle était embarrassée et humiliée", lit-on sur le site de Radar Online. Mais la diva a refusé d'en rester là. Elle est revenue quelques instants plus tard, avec une assistante et sa manager, Stella Bulochnikov, qui n'a pas hésité à hausser le ton dans la boutique. "Elles ont fini par payer en cash. Mais Mariah rejette la faute sur sa manager: sa tournée avec Lionel Richie est un flop. Elle ne reçoit que des mauvaises critiques dans la presse", poursuit le témoin. De légers problèmes financiers qui n'ont pas empêché Mariah de visiter une cave à vins de plusieurs millions de dollars avec son petit ami le week-end dernier.



Saâd Lamjarred



Saâd Lamjarred bat un nouveau record sur YouTube avec sa chanson «Lm3allem». Depuis sa mise en ligne le 2 mai 2015, le clip vidéo du morceau, réalisé par Amir Rouani, a été visionné plus d'un demi-milliard de fois. Sur son compte Facebook, le chanteur a publié un message de remerciement à ses fans. «Il s’agit d’un exploit de tous les Marocains et de tous les pays arabes. Je vous remercie pour votre soutien», a-t-il écrit. Pour rappel, Saâd Lamjarred a été arrêté le 25 octobre 2016 à Paris pour viol aggravé sur Laura Prioul, une jeune Française. Après plusieurs mois d’incarcération à la prison de Fleury-Mérogis, il a bénéficié de la liberté conditionnelle avec port d’un bracelet électronique.