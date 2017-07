Elton John

Un jeune homme de 19 ans a été condamné lundi à la prison à vie par un tribunal londonien pour avoir préparé une attaque à la bombe contre l'artère commerçante Oxford Street et envisagé de s'en prendre à un concert d'Elton John.

Cette peine a été assortie d'une période de sûreté de 16 ans et demi. Haroon Syed, originaire de l'ouest de Londres, avait plaidé coupable en avril devant le tribunal de l'Old Bailey pour le chef d'accusation de "préparation d'actes terroristes" entre avril et septembre 2016.

Le jeune homme envisageait de s'attaquer à la principale artère commerçante de la capitale britannique, ainsi qu'à un concert de la star de la pop Elton John le 11 septembre à Hyde Park, 15 ans après les attentats contre New York et Washington. Il avait été repéré alors qu'il pensait s'adresser sur internet à un autre extrémiste qui était en fait un agent des services de sécurité britanniques.



Kristin Scott Thomas

L'actrice britannique Kristin Scott Thomas prend ses vacances sous le soleil marocain. Celle qui a joué dans des films cultes comme "Le patient anglais", "L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux" ou encore "Quatre mariages et un enterrement" déambule depuis quelques jours à Asilah et Tanger.

Sur son compte Instagram, l'actrice de 57 ans, qui vit en France, a posté plusieurs photos, notamment des remparts d'Asilah, des rues tangéroises, du détroit de Gibraltar et... de chapeaux marocains typiques du Nord.