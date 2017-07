Exposition

L’exposition familiale "Jona Marrakech", qu’a abritée la capitale saoudienne Riyad du 30 juin au 3 juillet, célébrait les divers aspects culturels et civilisationnels du Maroc.

Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur l’authenticité du Royaume et de promouvoir les différents aspects de la culture marocaine, présentés aux Saoudiens et aux visiteurs de Riyad dans un cadre de créativité et de divertissement. L'exposition, qui se tenait sur une superficie de 2.800 m2 avec la participation de 50 exposants du Maroc et d'Arabie Saoudite, comprend plusieurs stands présentant des produits marocains, du folklore et des spectacles artistiques (théâtre, poésie, contes...).



Paolo Villaggio

L'un des acteurs comiques italiens les plus célèbres de la péninsule, Paolo Villaggio, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé lundi sa fille Elisabetta sur Facebook. Paolo Villaggio, qui a tourné avec les plus grands réalisateurs italiens, de Federico Fellini à Mario Monicelli, est surtout célèbre en Italie pour le personnage d'Ugo Fantozzi, un comptable modeste, volontiers servile au comportement souvent grotesque et ridicule, qu'il a créé et incarné au cinéma tout au long d'une dizaine de films.

Eternel perdant, timoré face au monde qui l'entoure, obséquieux devant les puissants, Fantozzi incarne une facette de l'âme italienne, celle de celui qui se voit toujours comme victime d'une forme de malédiction. "Disons tout de suite clairement que Fantozzi c'était moi. Evidemment, non sans quelque paradoxe, mais c'était l'autoportrait d'un perdant que je connais bien", expliquait Paolo Villaggio au Corriere della Sera en 2015.