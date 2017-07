Adele

La chanteuse britannique Adele a annulé les deux derniers concerts de sa tournée mondiale, programmés le week-end dernier au stade de Wembley à Londres, après avoir endommagé ses cordes vocales. L'artiste explique avoir consulté un médecin vendredi soir, qui lui a déconseillé de chanter. Adele a déjà joué deux soirs à Wembley, mais confie avoir forcé sur sa voix. "Dire que j'ai le coeur brisé serait un euphémisme", a écrit la chanteuse sur son compte Twitter. Adele, qui compte parmi les artistes ayant vendu le plus d'albums dans le monde ces dernières années, avait déjà annulé des concerts après une opération des cordes vocales en 2011.



Gérard Depardieu



Depuis plusieurs années, l'acteur emblématique du cinéma français ne cache pas son désamour pour son pays natal. En 2013, cet amoureux de la Russie s'était fait remettre un passeport russe par Vladimir Poutine. Dans la foulée de l'élection de François Hollande, Gérard Depardieu avait établi sa résidence ainsi que le siège social de sa société à Néchin en Belgique.

Dans un entretien au Corriere della Sera en 2012, il déclarait même ne plus se sentir français. Et la vedette pourrait s'éloigner encore un peu plus de la France, rapporte le magazine Soixante-Quinze. Dans son numéro de juillet-août, le magazine « des curieux de Paris » consacre sa couverture au « Paris de Depardieu » et s'intéresse particulièrement à la rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement de la capitale, « son fief ». Seulement, d'après le mensuel, le comédien chercherait « à vendre tout ce qu'il possède dans la capitale ». Et d'appuyer ses dires en expliquant que Gérard Depardieu a déjà vendu la poissonnerie et l'épicerie japonaise dont il était propriétaire.

Selon le magazine, il chercherait maintenant à se débarrasser de son immense hôtel particulier de 1 800 m2, l'hôtel de Chambon.