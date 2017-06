Sharon Stone

A 59 ans, Sharon Stone est toujours aussi éclatante de beauté. En effet, cette semaine, la célèbre actrice américaine a enflammé la Toile avec un cliché sulfureux d'elle a publié sur le réseau social Instagram. Sur le cliché en noir et blanc, Sharon Stone prend la pose dans un body noir moulant et une paire de talons vertigineux. De quoi ravir ses centaines de milliers de fans et followers sur Instagram. De nombreux internautes ont pris le temps de lui laisser un commentaire admiratif. Sharon Stone n'a jamais eu peur de se dévoiler et encore moins ces dernières années, s'opposant ainsi fermement au diktat selon lequel la nudité en photo est réservée aux jeunes femmes. En 2015, la star avait pris la pose complètement nue dans une série de clichés pris par le talentueux Mark Abrahams pour l'édition américaine du magazine «Harper's Bazaar».



Johnny Hallyday

Il a tous les projecteurs braqués sur lui en ce moment mais n’oublie pas d’où il vient. Johnny Hallyday, légende vivante du rock’n’roll français, rend hommage à une autre légende non moins grande de la chanson française : Charles Aznavour. Alors qu’il sillonne actuellement les routes de France à l’occasion de la tournée des Vieilles Canailles, Johnny Hallyday a publié une photo émouvante sur son compte Instagram hier soir. "Cet homme que voilà, mon père spirituel", commente Johnny en légende du cliché. Sur la photo couleur sépia, tons nostalgiques, on y voit Charles Aznavour, assis à la droite de Johnny, les mains posées sur ses jambes. Laeticia Hallyday, vêtue d’une longue robe à motifs, est assise sur les genoux de son mari, souriante, elle regarde Charles Aznavour et pose tendrement la main sur celle de son homme.