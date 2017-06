Michael Moore

Le réalisateur américain Michael Moore a annoncé qu'il donnait 10.000 dollars au théâtre new-yorkais qui a monté une interprétation controversée du "Jules César" de Shakespeare, dans laquelle l'empereur ressemble étrangement au président Donald Trump.

"Je donne la totalité de mon avance pour mon spectacle de Broadway à +Shakespeare in the Park+, après que les médias conservateurs ont poussé deux entreprises sponsors à se retirer", a tweeté le réalisateur engagé politiquement, résolument marqué à gauche. Dans un autre tweet, le sexagénaire qui compte près de 5 millions d'abonnés, montre une photo d'un chèque de 10.000 dollars signé de sa main à l'ordre du Public Theater --théâtre qui a monté la pièce-- et appelle ses fans à soutenir aussi l'établissement.



Miranda Kerr

Le mannequin australien Miranda Kerr a remis à la justice américaine pour 8,1 millions de dollars de bijoux qui lui avaient été offerts et qui seraient liés à un vaste scandale de corruption au sein du fonds souverain malaisien 1MDB. Elle avait reçu ces bijoux de l'homme d'affaires malaisien Jho Low, un proche de la famille du Premier ministre malaisien Najib Razak, et les a remis vendredi à des policiers fédéraux à Los Angeles, a indiqué son porte-parole à l'AFP. "Depuis le début de l'enquête, Miranda Kerr a coopéré pleinement et s'est engagée à restituer au gouvernement les bijoux offerts", a poursuivi cette source. Elle "continuera à assister l'enquête autant qu'elle le peut". Le mannequin de 34 ans fait partie d'un certain nombre de célébrités qui ont été entraînées dans le scandale de 1MDB.