Johnny Depp

L'acteur vedette Johnny Depp s'est excusé vendredi pour avoir évoqué en plaisantant un assassinat de Donald Trump lors d'un festival de musique en Angleterre, en déclarant qu'il était "peut-être temps" qu'un acteur tue le président américain. La star de "Pirates des Caraïbes" a envoyé un communiqué au magazine People en affirmant que ses paroles au festival de Glastonbury "ne sont pas ressorties comme (il) en avai(t) l'intention". "J'essayais juste d'être amusant, pas de faire du mal à quiconque", a-t-il ajouté.

L'acteur américain de 54 ans, l'un des plus grands noms d'Hollywood, a tenu ces propos dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une séance dans le cadre du festival où il présentait son film de 2004 "Rochester, le dernier des libertins".



Hatem Idar

Le chanteur Hatem Idar et le grand rappeur franco-marocain d'origine amazigh Lartiste ouvriront le bal du deuxième Festival international d’Ifrane, qui sera initié du 7 au 9 juillet sous le signe "Les Chants des cèdres", indiquent, samedi, les organisateurs.

Ce festival, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, invite les grands noms de la musique marocaine, arabe et internationale, précisent les organisateurs lors d’un point de presse organisé à Ifrane.