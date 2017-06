Tierno Monénembo

L'écrivain guinéen Tierno Monénembo a été distingué jeudi par la plus prestigieuse distinction de l'Académie française, le Grand prix de la francophonie.

Le romancier, auteur notamment du "Terroriste noir" récit sur la vie d'Addi Bâ, un Peul de Guinée, héros de la Résistance française, membre du premier maquis des Vosges et fusillé par les nazis en 1943, est également connu pour avoir dénoncé le silence de la communauté internationale après le massacre de plus de 150 civils par l'armée en septembre 2009 à Conakry.

"La Guinée se meurt, le monde a le droit de le savoir, le monde a le devoir de s'en indigner. Les Guinéens méritent la compassion des autres nations", avait écrit l'écrivain dans une tribune publiée par Le Monde affirmant que "la Guinée se meurt, et il y a cinquante ans que cela dure: cinquante ans d'indépendance, cinquante ans d'enfer!".



Parution

Un nouvel ouvrage intitulé "Théorie générale des systèmes de retraite et de protection sociale: étude approfondie à la lumière des réformes des systèmes de retraite", de Hassan El Mardi vient de paraître aux éditions "Az-zaman". Dans ce livre, l’auteur aborde les différents aspects des systèmes de retraite et de protection sociale, le cadre juridique régissant la protection sociale ainsi que les aspects de gouvernance.

L’ouvrage évoque également les spécificités de la Caisse marocaine des retraites (CMR), du Régime collectif d'allocation de retraite (RCAR), de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), de la Caisse nationale de retraites et d'assurances (CNRA) et du régime des pensions civiles et militaires.