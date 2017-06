Fondation Maison du Maroc

La Fondation Maison du Maroc à Paris a organisé, mardi un Iftar avec des journalistes marocains établis dans la région Ile-de-France, au cours duquel elle a présenté le programmes de ses activités culturelles et artistiques pour les deux prochaines années. Intervenant à cette occasion, le directeur de la Fondation Mohamed Boussetta a indiqué que le plan d'action pour les deux prochaines années est axé sur une thématique principale à savoir l'innovation dans ses différents aspects: socioéconomique, artistique et scientifique.

Il a aussi insisté sur l'importance pour la Fondation de choisir, dans le cadre de ses activités, des thèmes innovants et attirants, le but étant de renforcer son rayonnement et mieux la faire connaître. M. Boussetta a, d'autre part, rappelé que l'une des missions essentielles de la Fondation est la promotion des échanges culturels et artistiques et l'organisation de plusieurs activités au profit des Marocains résidant en France.



Fête de la Musique

Le ministère français de l'Intérieur a annoncé que 48.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour assurer le parfait déroulement de la Fête de la musique, célébrée annuellement le 21 juin. Ces forces, à lesquelles s’ajoutent les militaires de l’opération « Sentinelle », se sont engagées pour assurer la sécurité des concerts organisés à travers la France et qui ont donné lieu à une préparation particulière dans le cadre des instructions relatives à la sécurisation des événements festifs et culturels, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ces mesures interviennent alors que la France maintient une vigilance accrue et que le pays est la cible d’une vague d’attentats, depuis janvier 2015, qui a fait au total 239 morts.