Carrie Fisher

Héroïne, cocaïne, ecstasy: l'autopsie du corps de l'actrice Carrie Fisher, l'inoubliable Princesse Leia de "Star Wars" victime d'une attaque cardiaque mortelle en plein vol, a révélé la présence de plusieurs drogues dures. Un rapport de médecine légale dévoilé par la police américaine indique que la comédienne décédée en décembre, qui était bipolaire, avait dans le corps de "de la cocaïne, de la méthadone, de l'alcool et des opiacés".

Les analyses ont démontré "une exposition à l'héroïne" dont "les doses et le moment des prises n'ont toutefois pu être définis" et dont le rôle dans le décès ne peut donc être établi avec certitude, précise le rapport des médecins légistes du comté de Los Angeles, reçu par l'AFP. Les analyses ont révélé que la cocaïne avait probablement été prise au cours des trois jours précédant l'incident en vol, d'après ce rapport.



Montand et Signoret

La correspondance inédite entre l'acteur Yves Montand et la chanteuse Edith Piaf, la montre ornée de diamants de la comédienne Simone Signoret, le piano sur lequel Montand répétait... : des souvenirs inédits du couple emblématique Montand-Signoret seront mis aux enchères le 26 juin à Paris, a annoncé mardi l'hôtel Drouot.

Au total, quelque deux cents objets provenant de leur résidence secondaire d'Autheuil, en Normandie, seront dispersés par la maison de ventes Digard Auction. Des tapuscrits dont celui d'"Adieu Volodia", roman de Simone Signoret publié en 1985, textes corrigés par l'auteur, mais aussi sa machine à écrire, les principaux scénarios des films d'Yves Montand dont "Le Salaire de la peur" et "Vincent, François, Paul et les autres", des tableaux, meubles, objets d'art, vêtements et des télégrammes de félicitations adressés aux deux artistes par le président John Fitzgerald Kennedy, le maréchal Tito et le pasteur Martin Luther King, sont au catalogue.