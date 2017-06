DiCaprio

La star hollywoodienne Leonardo DiCaprio a confirmé avoir rendu à la justice américaine des cadeaux ou donations, dont un Picasso et un Oscar remporté par Marlon Brando, reçus d'un homme d'affaires impliqué dans un vaste scandale de corruption du fonds souverain malaisien 1MDB. Les autorités américaines avaient annoncé jeudi vouloir saisir plus d'un demi milliard de dollars supplémentaires d'actifs acquis avec de l'argent de 1MDB, au coeur d'un vaste scandale international politico-financier. Dans un communiqué, cité vendredi par les médias, un porte-parole de l'acteur de 42 ans explique qu'en juillet, après avoir été informé de poursuites contre "certaines parties impliquées dans la réalisation du «Loup de Wall Street»", film de Martin Scorsese dont il tenait la vedette, DiCaprio avait contacté le ministère américain de la Justice (DoJ) "pour savoir si certains cadeaux ou donations venaient des parties citées dans la plainte et pour offrir de les rendre".



Paris Jackson

A 19 ans, Paris Jackson fait pour la première fois la couverture de l'édition australienne du magazine «Vogue». La carrière de Paris Jackson est bel est bien lancée. S’il y a quelques mois encore la belle blonde était inconnue du grand public, à présent, à force d'interviews et de shootings pour les plus grands magazines, Paris Jackson s'est fait une place dans l'industrie de la mode. Au début du mois du mai dernier, la fille de Michael Jackson avait même été invitée à gravir pour la première fois les marches du Metropolitan Museum, à l'occasion du Met Gala organisé par Anna Wintour. Véritable consécration de son nouveau rôle de figure publique.