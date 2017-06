Anita Pallenberg

Anita Pallenberg, l'actrice et mannequin qui fut la muse des Rolling Stones, compagne de Brian Jones puis de Keith Richards, est décédée à l'âge de 73 ans.

Sa mort mardi, dont la cause n'a pas été précisée, a été annoncée par ses amis. Anita Pallenberg vivait la plupart du temps à Londres, avec des séjours réguliers à la Jamaïque, mais le lieu de son décès n'a pas été immédiatement confirmé.

"Une femme remarquable. Elle sera toujours dans mon coeur", a tweeté mercredi Keith Richards, avec qui elle avait eu trois enfants, dont un décédé peu après sa naissance. Ils étaient restés en bons termes malgré leur séparation dans les années 1970.

Marianne Faithfull lui a aussi rendu hommage sur Facebook. "Elle m'a tant appris, surtout quand nous avons arrêté la drogue. (...) Adieu mon amour, bon vent", a écrit la chanteuse et actrice britannique qui fut la compagne de Mick Jagger à la fin des années 60.



Jay Z

L'ancien président américain Barack Obama a salué jeudi soir en Jay Z, premier rappeur à entrer dans le Panthéon américain des auteurs-compositeurs, une âme soeur et une inspiration. Ce club de l'élite des auteurs ou compositeurs de chansons accueillait également jeudi soir Berry Gordy, compositeur avant de devenir producteur et de fonder le groupe Motown, qui a lancé d'innombrables vedettes noires, de Diana Ross à Stevie Wonder en passant par Marvin Gaye ou les Jackson Five. Pour Jay Z, Sean Carter de son vrai nom, c'est l'ancien président Obama qui a fait les honneurs - par vidéo interposée - de son entrée au Songwriters Hall of Fame.