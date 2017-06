Oliver Stone

La chaîne américaine Showtime diffuse à partir de lundi quatre heures d'entretiens réalisés par le réalisateur Oliver Stone avec le président russe Vladimir Poutine, qu'il cherche à révéler au peuple américain. Le metteur en scène de 70 ans, trois fois oscarisé, a obtenu de la présidence russe un accès inédit et a pu réaliser 12 entretiens filmés entre juillet 2015 et février 2017. La production a permis à la presse de visionner les deux premiers épisodes d'une heure chacun, sur quatre diffusés successivement de lundi à jeudi par Showtime, qui n'offrent aucune révélation. En France, le programme sera diffusé sur France 3 les 26, 28 et 29 juin.

Vladimir Poutine y réitère ses prises de position sur les accusations d'ingérence dans la dernière campagne présidentielle américaine: "Contrairement à beaucoup de nos partenaires, nous n'interférons jamais avec les affaires intérieures d'autres pays", assure M. Poutine.



Moby

Le chanteur et musicien américain Moby, connu pour son électro sombre, a sorti lundi un nouvel album qui sera disponible gratuitement en téléchargement. Richard Melville Hall, de son vrai nom, fervent critique du président Donald Trump, revient avec l'album "More Fast Songs About the Apocalypse", le deuxième de son projet Moby and the Void Pacific Choir. Dans le cadre de ce projet, le DJ avait déjà sorti un album en octobre 2016, "These Systems are Failing", aux sonorités punk rock et synthétique.