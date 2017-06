Bette Midler

La comédienne américaine Bette Midler a été sacrée dimanche, à 71 ans, meilleure actrice dans une comédie musicale lors de la cérémonie des Tony Awards, les récompenses de la saison à Broadway. Devenue très rare au cinéma ou à la télévision, l'artiste charismatique a fait son retour cette saison sur les planches dans "Hello, Dolly!", un classique du répertoire de la comédie musicale américaine. Elle a retrouvé là ses premières amours, plus de 50 ans après avoir débuté à Broadway et percé dans la comédie musicale "Fiddler on the Roof" ("Un violon sur le toit"), en 1966. Entre-temps, l'actrice et chanteuse a été nommée deux fois pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal, vendu des millions de disques et raflé quatre Golden Globes, quatre Emmy Awards et trois Grammy Awards. A l'aise dans tous les genres, de la comédie au drame, elle a pris une place à part dans le paysage culturel américain, avec sa personnalité hors norme.



Ice Cube

Près de 30 ans après avoir choqué l'Amérique avec son titre "Fuck tha police", le rappeur Ice Cube revient avec ce qu'il estime être la version 2017 de son célèbre titre, un appel aux "bons flics" à prendre l'initiative. Le pionnier du gangsta rap, qui est aussi aujourd'hui vedette de films d'action à Hollywood, a sorti vendredi dernier cette nouvelle version à l'occasion du 25e anniversaire de son album "Death Certificate" ("Certificat de décès").

"Good cop Bad cop" ("Bon flic, mauvais flic") est l'un des trois nouveaux morceaux sur cet album anniversaire: il y salue le mouvement Black Lives Matter qui a émergé ces dernières années en réponse à plusieurs bavures de policiers qui ont tué des hommes noirs non armés. "Bon flic, mauvais flic, où est votre dignité ? Où est votre empathie ? Ou est votre sympathie ? Mauvais flic, où est votre humanité ?", rappe Ice Cube sur ce morceau.