Hallyday

La musique contre la maladie: Johnny Hallyday, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer, a fait un retour très attendu sur scène samedi dernier dans le nord de la France avec ses compères Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, pour la première date de la tournée des Vieilles Canailles. Les trois septuagénaires ont fait leur entrée à Villeneuve d'Ascq sous les applaudissements, pour un concert de deux heures et ont débuté par le fameux, "Les Play Boys", de Jacques Dutronc.

L'épouse de Johnny, Laeticia, était présente dans la salle. "Qu'est ce que je suis heureux d'être ici ce soir. Vous êtes un public formidable", a lancé Johnny au public du Stade Pierre Mauroy.



Roman Polanski

Violée à l'âge de 13 ans par Roman Polanski, Samantha Geimer a témoigné vendredi en faveur du cinéaste devant un tribunal de Los Angeles, suppliant le juge de clore ce dossier pour lui permettre d'en finir avec cette affaire vieille de 40 ans. "Je vous implore d'envisager d'agir de sorte qu'on puisse enfin refermer cette affaire, par pitié pour moi et ma famille", a déclaré Samantha Geimer, accompagnée de son mari lors d'une audience au tribunal supérieur de Los Angeles.

Lisant rapidement sa déclaration, cette femme de 54 ans, qui vit à Hawaï avec son époux, a expliqué être récemment devenue grand-mère. "Je ne veux pas avoir à expliquer à ma petite-fille pourquoi elle ne peut pas sortir ou répondre au téléphone, ou pourquoi il y a des caméras devant la maison et au final, ce qui est arrivé à sa mamie en 1977", a-t-elle poursuivi.