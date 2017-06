Théâtre

La pièce théâtrale "Kasma" en tournée dans plusieurs villes du Royaume sera présentée, le 16 juin courant, au Centre culturel Lalla Aicha de M'diq. La fable de cette œuvre se construit autour de plusieurs histoires des différentes familles qui vivent une série de conflits et de tensions liés au partage de l'héritage. Dans toutes ces micro-histoires, les relations humaines se définissent à travers le statut social et familial de chaque membre. Le rapport et les droits sur le legs familial sous toutes ses formes déclenchent d'une manière transversale des tensions qui révèlent une certaine injustice. Écrite par Issam El Yousfi et mise en scène par Messaoud Bouhcine, cette pièce sera interprétée par Fadila Benmoussa, Benaissa El Jirari, Farid Regragui, Wassila Sabhi et Said Ait Bajja.





Projection



L'Institut français de Tétouan abrite, le 23 juin courant, une projection documentaire de Luc Jacquet intitulée "L'empereur", dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc 2017. A travers les regards et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage. Répondant par instinct au mystérieux appel qui l'incite à rejoindre l'océan, ce documentaire fait découvrir les incroyables épreuves qu'il devra traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.