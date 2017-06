Jawhara Talents

Le dépôt des candidatures pour la participation à la compétition Jawhara Talents est fixé du 2 au 23 juin 2017, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Véritable pépinière ouverte aux talents nationaux, Jawhara Talents revient les 7, 8 et 9 juillet 2017 à El Jadida, ajoute la même source. Booster la culture musicale dans les rangs des jeunes et dénicher les graines de stars touchant au rap, hip-hop, rock-fusion et châabi, est la vocation de cette compétition, indique le communiqué. Les modalités de candidature ainsi que les critères de présélection sont disponibles sur le site www.jawharatalents.ma. Les groupes sélectionnés par le jury, composé de Abderrahim El Bartai, Ali Faraoui, Oubiz Darga et khalid Moukdar, seront annoncés le 27 juin 2017.

Les performances des candidats seront évaluées sur 2 jours (7 et 8 juillet 2017), alors que lors du troisième jour (9 juillet), le jury départagera les compétiteurs et désignera les gagnants. Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé que le Festival Jawhara aura lieu du 3 au 5 août prochain à El-Jadida.



Le Festival "Sete Sois Sete Luas" se déplace à Essaouira, pour sa 25ème édition, qui se tiendra du 8 au 10 juillet prochain. Organisée par l’Association Essaouira-Mogador, cette édition célébrera l’emblématique écrivain portugais et Prix Nobel de littérature 1998, José Saramago, indique un communiqué des organisateurs.

Le réseau Sete Sois Sete Luas est un concept qui regroupe 13 pays, 33 villes avec un objectif commun, celui de favoriser les échanges des arts et des cultures. De ce réseau est né le festival du même nom. Ce festival défend des valeurs de partage, de fraternité et d’audace artistique. Valeurs que connaît très bien Essaouira. Ecouter du fado à Essaouira, de la musique capverdienne à Piran, entendre de la samba à Pontedera comme si vous étiez à Rio ou encore de la musique folklorique slovène à Ribeira Grande, tout cela est devenu possible grâce à la volonté des organisateurs de ce beau festival.