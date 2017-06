Concert

Des artistes allemands et mexicains ont donné un concert à la frontière américano-mexicaine samedi pour protester contre le projet de mur de Donald Trump, face à des centaines de personnes mais aussi quelques détracteurs favorables à ce plan controversé censé stopper l'immigration illégale aux Etats-Unis.

Les artistes ont joué dans le cadre d'un projet intitulé "Abattez ce mur" ("Tear Down this Wall"), organisé par l'Orchestre symphonique de Dresde (Allemagne), reprenant ainsi la phrase iconique de l'ex-président américain Ronald Reagan demandant à l'Union soviétique d'abattre le Mur de Berlin.



Festival

Les amateurs de musique spirituelle et de chants poétiques mystiques ont été au rendez-vous vendredi soir à Agadir avec l'ouverture du Festival "Musique de l'âme".

Organisée dans le cadre de l'animation culturelle et artistique en ce mois sacré de Ramadan, cette première édition qui se poursuit sur trois jours à la salle Ibrahim Radi, propose quelques noms réputés de ce genre musical sur la scène nationale.

Outre le virtuose du oud, Driss El Maloumi, le maître d'Agadir reconnu pour la variété et la modernité de ses modes de jeu, l’affiche de cette édition compte également l'ensemble Ibn Arabi de Tanger dont les mélodies et les rythmes évoquent les ambiances particulières du Samaâ', l’ensemble Amainou ainsi que le groupe féminin originaire de Chefchaouen "Hadra", du mot hodour (présence), à l’origine un rituel relevant aussi du champ du soufisme alliant poésie, mélodie et rythme.

L'événement est initié par l'Association artistique "Madar" avec le soutien de la commune urbaine d’Agadir et du conseil régional du tourisme Souss-Massa.