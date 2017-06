Exposition

Une exposition de peinture de l'artiste Mohamed Alami a été inaugurée mercredi à la Villa des arts de Casablanca. S’exprimant à l'ouverture de cette exposition, Mohamed Alami a fait savoir que l’organisation de cet événement intervient suite à la demande de la Fondation ONA qui a décidé de donner la parole aux jeunes artistes, de les faire connaître du grand public et des médias, de leur servir de tremplin pour qu’ils puissent poursuivre de façon très professionnelle leur carrière et de les aider à s’affirmer et à acquérir la reconnaissance qu’ils méritent.



Rihanna



Quand on s’appelle Rihanna, grossir ne passe visiblement pas. La chanteuse barbadienne est la cible de moqueries et de spéculations depuis sa récente prise de poids. Les médias la considère comme « enceinte » et ne se gênent pas pour la traiter de « grosse ». L’interprète de « Diamonds » est également victime de « body-shaming » (commentaires humiliants sur son physique, ndlr) de la part des internautes qui ont également été très virulents. L’ex de Drake n’a pas encore réagi à ces critiques.