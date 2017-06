Jerry Garcia

Une guitare ayant appartenu à Jerry Garcia, légendaire leader du groupe américain Grateful Dead, a rapporté lors d'une vente aux enchères mercredi 3,2 millions de dollars destinés à une association humanitaire. Cette guitare électrique faite sur mesure, connue sous le nom de "Wolf", a accompagné Garcia pendant ses concerts jusqu'à sa mort en 1995. Lors d'un concert de bienfaisance à New York, Brian Halligan, président et cofondateur de la firme de marketing HubSpot, a acquis "Wolf" pour 1,6 million de dollars plus des frais d'environ 300.000 dollars. Brian Halligan, qui est un fan du Grateful Dead, a ensuite remis la guitare aux enchères pour recueillir de l'argent à l'intention du Southern Poverty Law Center. Ce groupe basé en Alabama mène des batailles juridiques contre les suprématistes blancs et d'autres groupes extrémistes.



Colloque

Un colloque sur le thème "Musée: patrimoine et développement" a été organisé, dernièrement à Tanger, à l'initiative du Musée Kasbah des cultures méditerranéennes en collaboration avec l'arrondissement Tanger Médina.

Outre ce colloque, plusieurs activités culturelles ont été organisées, à l’occasion de la Journée internationale des musées, dont des compétitions de poésie et des contes entre les différentes écoles de Tanger sous le thème. "L'Afrique: Espace de création scolaire". Ont été également programmés un colloque scientifique en partenariat avec l'arrondissement Tanger Médina sous le thème "Musée: moteur du développement" et des visites guidées au profit des enfants et des écoliers.