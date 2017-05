Spotify

Le numéro un mondial du streaming Spotify a accepté de créer un fonds de 43,45 millions de dollars pour mettre fin à une procédure judiciaire potentiellement coûteuse avec des artistes américains, ont indiqué des avocats lundi. L'accord s'inscrit dans le cadre des efforts de Spotify pour régler ses litiges avec les artistes sur les conditions de diffusion de leurs œuvres, alors que l'entreprise envisage de se lancer en bourse. Il met fin à une action collective en justice lancée par deux artistes indépendants, Melissa Ferrick et David Lowery, du groupe Cracker et du groupe Camper Van Beethoven. Les artistes accusaient Spotify de diffuser des œuvres sans avoir réglé de droits aux compositeurs des morceaux. Spotify paie des droits aux chanteurs ou musiciens, et aux compositeurs - mais ceux-ci sont souvent moins connus, et, pour des morceaux anciens, plus difficiles à identifier.



Exposition

La Fondation Maison d’art contemporain et l’Association Pour l’art et la culture, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, organisent la 6ème édition du symposium international d’art contemporain autour de la thématique "La calligraphie contemporaine dans le monde" en plumes multi langues (arabe, latin, asiatique). Cet évènement, qui se poursuivra jusqu’au 20 septembre, permettra de s’arrêter sur les tendances artistiques en calligraphie traditionnelle, décorative, lyrique et abstraite autour d’un programme riche en activités de création, débats, soirées poétiques et musicales, visites touristiques et rencontres avec le public, a indiqué l'association organisatrice dans un communiqué.