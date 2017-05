Denis Johnson

L'écrivain et poète américain Denis Johnson, considéré comme l'un des plus brillants de sa génération, est décédé à l'âge de 67 ans d'un cancer du foie, selon les médias américains. Denis Johnson est mort mercredi à son domicile de Californie. Il était notamment l'auteur d'Arbre de Fumée, un roman évoquant les opérations clandestines américaines pendant la guerre du Vietnam, récompensé en 2007 par le prix littéraire National Book Award. Loué par des poids lourds de la littérature américaine tels que Saul Bellow ou Philip Roth, Denis Johnson était également l'auteur "Jesus'son", un recueil de nouvelles de 1992 qui est une plongée dans le monde des drogués dans l'Amérique rurale.



Dj Snake

La DJ qui était au Maroc il y a quelques jours a le moral en berne ces derniers temps. En effet, ce week-end, DJ Snake s'est brutalement retiré de la scène médiatique. Sans explication, il a d'abord annulé à la dernière minute son concert prévu au Hangout Festival, aux USA. Puis, dans la foulée, le trentenaire a suspendu ses comptes Twitter et Instagram.

«Cela arrive à tous les artistes qui réussissent. Lorsque vous êtes au sommet, des personnes essaient de vous rabaisser. Vous devez vous y préparer. Je suis prêt» dixit DJ Snake il y a quelque temps a Mawazine. Le Dj d’origine française est accusé d’avoir plagié le morceau « Turn Down for What ». Dans les documents fournis à la justice, le rappeur Freddie GZ, membre du groupe The Architects, explique avoir interprété ce titre en mars 2013, soit près de 9 mois avant que DJ Snake le commercialise.