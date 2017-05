Concert

Le concert de l'Union africaine (UA) a eu lieu, jeudi, 25 mai courant, dans la salle des congrès du Palais du peuple à Conakry, sous le haut patronage du Pr Alpha Condé, Président de la République de Guinée, président en exercice de l'UA, rapporte l’AGP. Ce concert, organisé par la structure Cissé Communication (CIS'S Com) de Saint Koffi a connu la présence du comédien ivoirien, Adama Dahico, qui a fait savoir : "J'ai participé à cet événement, parce que je me sens concerné par le développement du continent africain. L'Afrique a trop pleuré et trop tendu la main. Il faut que les Africains comprennent qu’il faut se prendre en charge. C'est ce message que je suis venu partager avec tout le peuple guinéen. Pour dire que le professeur Alpha Condé est le président de l'UA. Il a la lourde responsabilité de partager les valeurs de solidarité, de paix, de convivialité avec les autres Etats".



Rencontres

photographiques

L'Association marocaine d'art photographique (AMAP) organise, en partenariat avec la Fondation Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la galerie NegPos (Nîmes-France), la 2ème édition des "Rencontres photographiques de Rabat", du 17 mai au 20 juin à l'Espace Expressions CDG et du 31 mai au 20 juin à la galerie Bab Rouah. Selon un communiqué de l'AMAP parvenu jeudi à la MAP, cette édition, organisée avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), connaîtra la participation du photographe franco-suisse et invité d’honneur Zumstein Michaël et d’importantes figures de la scène artistique marocaine résidant au Maroc et à l’étranger. Il s'agit de Benkirane Thami (Fès), Bibt Abdelghani (Béni Mellal), Boudarqa Nabil (Marrakech), Ennou Muhcine (Salé), Maazouz Fouad (Témara), Marzoug Abderrahmane (Rabat), Mazmouz Fatima (Maroc-France), Nadim Hassan (Marrakech), Ouettassi Rachid (Tanger), Oulmaki Amine (Rabat), Rais Saïd (Marrakech), Stira Miloud (Témara) et Wakrim Zakaria (Casablanca).