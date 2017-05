Histoire du monde arabe

L'Académie du Royaume du Maroc a pris part, du 19 au 21 mai à Paris, à la troisième édition des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe, organisée par l’Institut du monde arabe (IMA). Cette manifestation est ''une grande université populaire en accès libre qui permet au grand public de mieux appréhender l’Histoire, les enjeux et les grandes mutations en cours dans le monde arabe, et ce à travers différents débats, tables rondes et conférences animées par d’éminents historiens, chercheurs et spécialistes du monde arabe'', indique un communiqué de l'Académie parvenu jeudi à la MAP. Partenaire de cette grande manifestation scientifique depuis sa création en 2015, l’Académie du Royaume du Maroc parraine, chaque année, le Grand prix des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe, dont l’Académie est le seul donateur, fait savoir la même source.



Journées culturelles

Les Journées culturelles de Dakhla 2017-session Mohamed Abed Al-Jabri- auront lieu du 30 mai au 1er juin à l’initiative de la direction régionale de la culture. Cette manifestation culturelle sera marquée par deux colloques, le premier traitant de la pensée de Mohamed Abed Al-Jabri à travers quatre axes, en l’occurrence "La problématique de l’identité chez Al-Jabri : entre l’universel et le local", "Mohamed Abed Al Jabri, l’homme et le penseur", "Mohamed Abed Al-Jabri et la critique de l’esprit politique arabe" et "Lecture dans le livre 'La formation de l’esprit arabe'". Quant au deuxième colloque, il abordera des sujets culturels, notamment "La structure de la société au Sahara marocain", "Les aspects du patrimoine culturel matériel préhistorique dans la région de Tiress : les moyens de protection et les mécanismes de valorisation", "Le patrimoine et les enjeux du développement régional", et "La protection et la valorisation du patrimoine culturel : quel rôle pour les commissions régionales des droits de l’Homme ?", indique un communiqué des organisateurs.