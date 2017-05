Salma Hayek

Après le crâne rasé de Cara Delevingne et la coupe GI platine de Kristen Stewart, Salma Hayek vient de dévoiler à Cannes un look capillaire audacieux. La star est apparue avec sa longue chevelure brune teinte en rose gold. Une coloration récente, puisque l’actrice était encore brune la veille lors de la soirée Vanity Fair à l’hôtel du Cap Eden Roc.



Aishwarya Rai

Il y a tout juste un an, Blake Lively foulait le tapis rouge cannois dans une longue robe bleu nuage qui lui donnait de faux airs de Cendrillon. Vendredi dernier, c'est l'actrice indienne, miss monde 1994, Aishwarya Rai Bachchan qui s'est donné des airs de princesse Disney. Cette tenue princière signée Michael Cinco n'a laissé personne indifférent et surtout pas les internautes qui n'ont pas tardé à la commenter sur Twitter.