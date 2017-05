Parution

La maison d'édition "Eda", à Malaga en Espagne, vient de publier la traduction en espagnol du "Livre de l’amour" du poète marocain Mohammed Bennis, réalisée par le traducteur Federico Arbos. La couverture de cet ouvrage de 112 pages est illustrée par la reproduction d'un tableau de l’artiste-peintre espagnol Luis Brehioca (1915-1981), dont les oeuvres marient protestation sociale et méditation sur la condition humaine.

Une introduction détaillée dans le livre a été consacrée par le traducteur espagnol à la poétique du “Livre de l’amour” et la manifestation du talent artistique particulier de Mohammed Bennis dans la réécriture de la thématique de l’amour comme abordée par la poésie arabe et en particulier par Ibn Hazm Al-Andaloussi dans le livre “Le collier de la colombe”.



Appel

Les plus grands cinéastes européens dont Michael Haneke (Autriche), Wim Wenders (Allemagne), les frères Dardenne (Belgique), Stephen Frears (Grande-Bretagne), Matteo Garrone (Italie) et Costa-Gavras (France) ont signé lundi un appel en faveur du cinéma européen et "d'une politique culturelle ambitieuse" face notamment aux géants d'Internet. Alors que la sélection en compétition du 70e Festival de Cannes de deux films Netflix a déclenché une polémique, les signataires estiment que "plus que jamais, le maintien de la territorialité des droits est une urgence car elle structure et garantit le haut niveau de financement des œuvres en Europe, en particulier pour les cinématographies les plus fragiles".

"Le droit pour les auteurs de pouvoir vivre de leur art doit aussi être consolidé et renforcé, afin qu'ils puissent continuer à créer. L'intégration des géants de l'Internet dans l'économie de la création européenne est déterminante pour l'avenir du cinéma", ajoutent les cinéastes. Ils estiment que "l'Europe doit fixer une ambition et assurer les conditions d'un jeu concurrentiel plus juste et durable entre tous ceux qui diffusent nos œuvres".