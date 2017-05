Carla Bruni

Carla Bruni sortira à l'automne son premier album en quatre ans, entièrement en anglais, sur lequel elle reprend des chansons pop et country comme la légendaire ode aux maris "Stand By Your Man". "French Touch" doit sortir le 6 octobre et vise un public anglophone.

Le premier extrait, rendu public vendredi, est une reprise de "Enjoy the Silence" de Depeche Mode, que la chanteuse réinterprète de sa voix légère et râpeuse dans une version plus intime que le style électronique de la version originale.

L'ancienne Première dame française a indiqué au magazine américain spécialisé dans la musique Billboard que l'album comprendrait également une reprise de la célèbre chanson country de Tammy Wynette "Stand By Your Man".



Isabelle Huppert



"J'aimerais jouer un homme au cinéma. Pour une actrice, c'est le stade ultime du jeu", a confié vendredi l'actrice française Isabelle Huppert qui présidera le 23 mai la grande soirée anniversaire du 70ème Festival de Cannes, en présence de lauréats de la Palme d'or.

"Les rôles sont l'occasion de loger sa petite histoire, et d'envisager le cinéma comme à la fois une cache et une projection. L'écran projette, mais on se cache aussi derrière lui", a estimé l'actrice lors d'une conférence sur la place des femmes dans le cinéma.

"Le cinéma donne la possibilité à un acteur d'être parfois plus proche de soi dans l'artifice, mais on n'est pas forcément plus faux dans l'artifice. C'est un paradoxe tout à fait confortable", a ajouté Isabelle Huppert lors de ce rendez-vous "Women in Motion" organisé par le groupe français de luxe Kering.