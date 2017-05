Lotfi Bouchnak

Les paroles sincères et la mélodie singulière touchent les sentiments et transcendent les frontières sans limites ni conditions, a affirmé jeudi à Rabat, le célèbre chanteur et compositeur tunisien Lotfi Bouchnak. L'interprétation sincère est une condition sine qua non pour que l’artiste puisse toucher le public, garder son empreinte et faire passer son message artistique dans une période dominée par l’audiovisuel, a souligné l’artiste tunisien lors d’une conférence de presse avant son concert au théâtre Mohammed V. Les médias sont le trait d’union entre l'artiste et son public et ils sont appelés dans le monde arabe à rendre à chaque artiste ce qui lui est dû d’autant plus que la culture et l’art reflètent "notre identité", a-t-il ajouté. "Le monde arabe est appelé à mettre en place des politiques dédiées aux composantes culturelles pour faire connaître aux générations à venir leur patrimoine et leur musique", a-t-il dit.



Nick Jonas

Le chanteur américain Nick Jonas s'est dit, jeudi à Rabat, impatient de se produire au Festival Mawazine pour rencontrer le "magnifique" public marocain à l’occasion de son premier concert en 7 mois. "Le Festival Mawazine est le parfait endroit pour remonter sur scène après tant d’absence", a affirmé Nick Jonas, lors d’une conférence de presse avant son concert à la scène OLM-Souissi dans le cadre de la 16ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde. Nick Jonas a également fait part de son "grand honneur" de participer à cet événement artistique d’envergure internationale, louant, par la même occasion, la bonté et la sympathie du public marocain qu’il a qualifié de "chaleureux" et d’"hospitalier".