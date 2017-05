Bill Cosby

L'acteur américain Bill Cosby ne témoignera pas spontanément lors de son procès pour apporter sa version des faits, a-t-il déclaré lors d'un entretien radiophonique diffusé mardi, quelques jours avant l'ouverture des débats, prévue le 5 juin. Le créateur de la série "The Cosby Show", âgé de 79 ans, doit être jugé pour agression sexuelle sur la personne d'Andrea Constand, des faits qui remontent à 2004 et dont il conteste la nature, évoquant une relation consentie.

Lors du procès, comme le veut la procédure, Bill Cosby sera interrogé par l'accusation et par ses propres avocats, mais il n'entend pas faire de déclaration spontanée pour sa défense, a-t-il expliqué lundi à Michael Smerconish, un animateur de la plateforme radio SiriusXM, qui a diffusé l'entretien mardi.

L'acteur et humoriste ne s'est pas exprimé lors de la dizaine d'audiences préliminaires qui se sont tenues depuis sa première présentation à un juge du comté de Montgomery (Pennsylvanie), le 30 décembre 2015, hormis pour répondre à des questions du magistrat par l'affirmative ou la négative.



Isabelle Huppert

Récompensée deux fois par le prix d'interprétation pour "Violette Nozière" (1978) et "La Pianiste" (2001), l'actrice française Isabelle Huppert présidera le 23 mai la soirée anniversaire du 70ème Festival de Cannes en présence de lauréats de la Palme d'or, ont annoncé mardi les organisateurs.

En milieu de journée, plusieurs dizaines de "palmés", présidents du jury et prix d'interprétation féminine et masculine participeront à une photo de famille, avant une cérémonie en début de soirée dans le Grand Théâtre Lumière. Extraits de films, images d'archives, interventions d'artistes et intermèdes musicaux marqueront cet anniversaire, prélude à un dîner de gala qui s'annonce comme le plus couru avec la participation annoncée de nombreuses personnalités ayant marqué l'histoire du Festival. La liste est gardée secrète par les organisateurs.