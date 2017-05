Katy Perry



La star américaine de la pop Katy Perry a annoncé lundi la sortie en juin d'un nouvel album, quatre ans après son succès planétaire "Prism", ainsi qu'une tournée de six mois en Amérique du Nord. La chanteuse de 32 ans a fait savoir à ses plus de 98 millions d'abonnés sur Twitter --un record-- que son dernier opus, intitulé "Witness", serait disponible à partir du 9 juin.

Elle compte ensuite partir sur les routes des Etats-Unis et du Canada pour une quarantaine de concerts, en commençant le 7 septembre à Columbus (Ohio) et en terminant à Vancouver le 5 février. D'ici là, elle a prévu de monter sur la scène du Festival de Glastonbury en Angleterre le mois prochain.



Charles Aznavour



Chanter sur scène au Maroc est "un grand moment de bonheur" et un privilège particulièrement à Rabat, a fait savoir la légende vivante de la chanson française, Charles Aznavour, précisant avoir accepté "immédiatement et sans besoin de temps de réflexion" l'invitation de participer à la 16ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde. "Dès que j'ai reçu l’invitation pour chanter au Maroc, je n’ai pas réfléchi et j’ai dit oui. On m’a dit un festival au Maroc, j’ai dit oui immédiatement. Et quand on m’a dit Rabat, c’était encore mieux parce que c’est une ville que je voulais connaître davantage car j’allais souvent à Casablanca, Marrakech et Fès", a confié ce monument de la chanson française dans une interview à la MAP, en marge du Festival Mawazine rythmes du monde qui se tient du 12 au 20 mai courant.