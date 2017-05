Opéra

Le 23ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisé du 12 au 20 mai à Fès, autour de la thématique "L'eau et le sacré", a mis à l'honneur samedi soir la Chine, qui a officiellement présenté certaines de ses grandes expressions millénaires. La troupe d'opéra Wu, originaire de la province du Zhejiang, a offert au public venu nombreux un spectacle exceptionnel sur la place Bab Al Makina, en plein centre-ville. Haut en couleur, le programme de la troupe puise dans le riche imaginaire mythologique chinois, lui-même fortement inspiré par le thème de l'eau. Dans les mondes aquatiques, fleuves ou mers, génies, serpents, dragons et même le Roi singe, se livrent bataille.



Biennale

Le Maroc est l’invité d’honneur de la VIème Biennale des cultures lusophones qui se tient du 5 au 31 mai à Lisbonne, sous le signe du dialogue culturel et du vivre-ensemble. Cette manifestation culturelle organisée par la municipalité d’Odivelas (région de Lisbonne) avec l’appui de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), vise à promouvoir la lusophonie et à célébrer la diversité culturelle et l'interculturalité au sein de l’espace ayant cette langue en partage. Parmi les activités phares de la Biennale figure la Foire culturelle qui a été inaugurée vendredi soir, et où le Maroc est présent à travers un stand aménagé par l’Association de la communauté marocaine au Portugal (ACMP). Cet espace, bien situé à l’entrée de la foire, met en avant la richesse et la diversité de la cuisine marocaine, notamment la pâtisserie traditionnelle et l’artisanat mais aussi l’art de vivre à travers notamment la cérémonie du thé.