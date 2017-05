Mohammed

Benhammou

Le politologue marocain, Mohammed Benhammou, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé "Le Djihadisme international: l'ennemi invisible". Ce livre, préfacé par Emmanuel Caulier, avocat à la Cour d'appel de Paris, et paru aux éditions L'Harmattan avec le sous-titre "Mutations idéologiques et stratégies opérationnelles", se veut être une aide à la compréhension du phénomène complexe et invisible qu'est le Djihadisme international. La sortie de ce livre de 258 pages (moyen format) est inspirée par une conjoncture mondiale marquée désormais par l'apparition de nouveaux risques, dans la mesure où depuis les attentats du 11 septembre 2001, le monde vit une mutation des menaces qui pèsent sur la sécurité internationale.



Abderrahim Hafidi

L'itinéraire d’Abderrahim Hafidi, politologue, producteur et animateur de l'émission "L'Islam" sur la chaine France2, a été mis en avant lors d’une rencontre organisée, mercredi, dans sa ville natale, Salé, à l’initiative du Centre de lecture Abdellah Kjiri. Devant un public composé, de ses amis d’enfance, ses anciens professeurs et des acteurs associatifs, Abderahim Hafidi, qui a vécu à l’ancienne médina de Salé (Mellah), est revenu sur son enfance, ses études au Maroc et en France et son parcours professionnel et académique riche. Ainsi, il a emporté le public dans un voyage rempli de nostalgie à Salé, une ville historique qui a donné naissance à plusieurs personnalités ayant marqué l’histoire du Maroc, retraçant son parcours qui constitue un des multiples exemples de réussite des Marocains du monde dans différents domaines.