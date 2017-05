Journées cinématographiques

"Cinéma marocain: perspectives d'avenir" est le thème choisi par les organisateurs de la 12-ème édition des Journées cinématographiques de Safi qui a débuté mercredi. Cette manifestation, organisée par l'équipe de recherche "Littérature, culture et imaginaire" de la Faculté Poly-disciplinaire de Safi et qui se poursuivra jusqu'au 12 courant, connait la participation d'un parterre de chercheurs, d'artistes et de cinéastes, indique un communiqué des organisateurs.

Cette édition sera marquée par l'organisation d'une table ronde sur la situation actuelle du cinéma marocain avec la participation d'universitaires et de critiques de cinéma. Au programme des ces 12è Journées cinématographiques figurent également des débats et des ateliers qui seront animés au profit des étudiants et jeunes de la ville par Fatima Zahra Tangi (expression corporelle), Abdellah Adioui (scénographie), Adil Semmar (Web-documentaire) et Azzedine El Ouafi (critique de cinéma). Les organisateurs de cet événement ont choisi d'ouvrir le bal avec le film ""Headbang Lullaby"du réalisateur Hicham Lasri, tandis que le film de clôture sera "Pluie de sueur"de Hakim Belabbes, qui a remporté le Grand prix du Festival national du film de Tanger.



Les Stones

Les Rolling Stones se lanceront à la rentrée dans une tournée des stades en Europe, avec deux représentations prévues en France où ils inaugureront près de Paris l'U Arena, une nouvelle enceinte pouvant accueillir jusqu'à 40.000 personnes, ont annoncé mardi les organisateurs. La tournée baptisée "Stones-No filter" (sans filtre, en français) aura lieu en septembre/octobre dans douze lieux et fait suite à la grande tournée en Amérique du Sud qui avait abouti au concert historique du groupe à Cuba l'an dernier. Toujours fringants, les Stones prévoient d'interpréter leurs tubes planétaires, de "Gimme Shelter" à "Paint It Black" en passant par "Jumpin Jack Flash", mais également "une poignée de titres inattendus et différents chaque soir", plus rarement joués sur scène, ont-ils ont annoncé sur leur site internet.