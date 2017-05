Rencontre

Une rencontre nationale sur l'art du Madih et du Samaâ est organisée actuellement à Assilah, à l’initiative de l’Association "Ahl Assilah li lmadih wa Samaâ". Cet événement, organisé à l’occasion du 14ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, s’inscrit en droite ligne des Orientations Royales visant à fédérer les efforts de l'ensemble des Marocains pour préserver l’authenticité de l'identité culturelle nationale et le patrimoine immatériel du peuple marocain fondé sur les valeurs de la tolérance, la paix et la coexistence, indique un communiqué des organisateurs. Cette rencontre verra la participation des pionniers de l'art du Madih et du Samaâ et d'une pléiade de personnalités du monde de la littérature, de la culture, des arts et des médias, ajoute la même source.



Colloque

La Faculté des lettres et des sciences humaines, relevant de l'Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal, organise les 16 et 17 courant, un colloque international sur le thème "Littérature et Arts". Cette rencontre est le couronnement d'une série d'activités culturelles qu'ont co-organisée, durant toute l'année, le Laboratoire de recherches sur l'histoire, le patrimoine, la culture et le développement, le Master "Littérature et Cinéma" et la Formation doctorale "Littérature et Arts" à la Faculté initiatrice de l'événement, ainsi que l'Association "Art et imageries pour la culture et le développement", indique un communiqué des organisateurs. Elle vise à examiner les différentes interactions et interférences entre le texte littéraire et d'autres expressions artistiques tels le cinéma, les arts plastiques et la sculpture.