Jay Z

La vedette du rap Jay Z a confirmé lundi sa présence dans plusieurs festivals ces prochains mois, signe supplémentaire qu'il se replonge dans la musique après s'être davantage concentré sur ses affaires ces dernières années. Le mari de Beyoncé, enceinte de jumeaux, n'a plus sorti d'album depuis son "Magna Carta Holy Grail" en 2013. Mais le producteur de hip-hop Swiss Beatz a fait naître les spéculations ce week-end en dévoilant une image sur Instagram où on le voit avec Jay Z, légendée "en mode album".

Lundi, The Meadows, un des nombreux festivals de musique de New York, a annoncé que Jay Z serait la tête d'affiche de ses concerts, du 15 au 17 septembre. Et peu avant, le Austin City Limits, qui se déroule au Texas en octobre, ainsi que le Made in America à Philadelphie début septembre, avaient aussi tous deux annoncé que Jay Z serait sur leur scène.



Brad Pitt

Brad Pitt se jette dans les dunes blanches de White Sands habillé tout en rose. Nouveau rôle? Pas tout à fait. L’acteur joue les mannequins dans un clip réalisé par Ryan McGinley pour GQ Style, un magazine de mode américain.

A pied, en courant, à moto ou au coin du feu, on y voit Brad Pitt parcourir les grands parcs nationaux des États-Unis. Seul, libre et à la pointe de la mode, l’ex d’Angelina Jolie nous offre quelques minutes de voyage en suspens, portées par la voix du chanteur Moses Sumney. Une façon de se refaire une image, plus apaisée, plus libre, plus solitaire aussi... en accord avec ce qu'il vit, comme il l'a confié dans les colonnes de ce magazine.