Concerts

La chorale Mandoline de musique gharnatie, relevant de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable, a donné vendredi et samedi deux concerts à Grenade (Sud de l’Espagne), dans une sorte de retour aux sources de cette musique arabo-andalouse. Le premier spectacle a été offert au Cuarto Real de Santo Domingo, un ancien palais de l’époque des Almohades, en présence des principales autorités civiles de Grenade et d’un public majoritairement composé de citoyens espagnols et de ressortissants marocains installés dans le pays ibérique. Lors du second concert, la chorale Mandoline de musique gharnatie s’est produite dans un espace ouvert situé en face de l'Alhambra, l’un des monuments majeurs de l'architecture islamique et des plus prestigieux témoins de la présence musulmane en Espagne.



Prix

Le poète du Zajal, Yassine Mossaide a remporté, samedi soir à Mohammedia, le Grand prix du Zajal, concours initié par l'Union marocaine du Zajal sous le thème "Pour un poème du Zajal, jeune et prometteur". M. Mossaide a remporté ce prix grâce à son recueil "Dwayt Alham", alors que le deuxième prix a été décerné au jeune Mustapha Zaki pour son recueil "Ach Dhak". Le troisième prix de ce concours a été accordé à Houda Saoui pour son recueil "Hourouf Chama". S’exprimant lors de cette rencontre organisée en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, le président de l’Union marocaine du Zajal, Mohammed Moumer, a indiqué que ce concours destiné aux jeunes de moins de 35 ans s’inscrit dans le cadre des objectifs tracés par l'union en vue de préserver le patrimoine populaire et le transmettre aux générations montantes.