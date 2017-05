Kanye West



Le rappeur Kanye West, prolifique utilisateur de Twitter depuis longtemps, a disparu du réseau social vendredi, après des mois de comportements erratiques. Le mari de la star de téléréalité Kim Kardashian semblait en effet avoir désactivé ses comptes Twitter et Instagram. Il comptait 27 millions d'abonnés sur Twitter, qu'il utilisait depuis des années pour faire son auto-promotion ou donner ses avis sur la musique ou la mode. En 2015 il avait avoué candidement sur le réseau social être endetté à hauteur de 53 millions de dollars et disait avoir besoin de fonds pour financer ses "belles idées". Kanye West, 39 ans, avait été hospitalisé à Los Angeles fin novembre pour ce que certains médias américains ont qualifié de "crise psychotique".



Hassan Benjelloun



Le coup d'envoi de la 1ère édition du Forum du cinéma de société, organisé par l'Association Chorouk pour la culture et le développement, a été donné, jeudi à Bir Mezoui (Khouribga), sous le thème "Le cinéma, levier du développement". La cérémonie d'ouverture de ce forum, organisé en coopération avec le Conseil municipal de Bir Mezoui, a été marquée par un hommage au réalisateur marocain Hassan Benjelloun, et la Fondation du festival de cinéma africain en la personne de son directeur Noureddine Sail ainsi que d'autres de ses membres.