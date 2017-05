Katy Perry

La plateforme de vidéo en ligne YouTube va produire plusieurs nouveaux programmes pour renforcer son offre propre, notamment une émission spéciale avec la chanteuse Katy Perry. La filiale de Google a annoncé jeudi le lancement, "plus tard cette année", de sept nouvelles émissions, notamment "Katy Perry Live Special", dans laquelle la chanteuse américaine revient sur la création de son nouvel album. Il s'agit d'une montée en puissance pour YouTube, qui concentrait jusqu'ici l'essentiel de sa production sur ses "Youtubeurs", des stars maison, rendues célèbres grâce à leurs vidéos postées sur la plateforme.



Victor Lanoux

L'acteur Victor Lanoux, célèbre pour son rôle dans le film "Un éléphant ça trompe énormément" et son personnage de "Louis la brocante" à la télévision, est décédé jeudi. "Sa famille et ses proches sont au regret de vous faire part du décès de Victor Lanoux, comédien et scénariste, à l'âge de 80 ans, cette nuit à 00h30 à l'Hôpital de Royan", dans l'ouest de la France, a annoncé son agent dans un communiqué transmis à l'AFP. Suffrant de problèmes cardiovasculaires, Victor Lanoux avait été opéré plusieurs fois du coeur. Ses obsèques seront célébrées à Royan dans l'intimité. L'acteur à la célèbre moustache avait joué notamment le séducteur impénitent, Bouly, dans le diptyque culte d'Yves Robert "Un éléphant ça trompe énormément" (1976) et "Nous irons tous au paradis" (1977), aux côtés de Jean Rochefort, Claude Brasseur et Guy Bedos en copains quadragénaires à la vie amoureuse agitée. Sa carrière a été marquée par plus de 40 rôles au cinéma, une vingtaine au théâtre, plus de 25 téléfilms et une quinzaine de séries.