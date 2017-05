Festival

La 11ème édition du Festival national du Zajal aura lieu du 5 au 7 mai à Ben Slimane et Bouznika et rendra hommage au parolier Bouazza Sanaoui. Cette manifestation, organisée par le ministère de la Culture en partenariat avec la préfecture de la province de Ben Slimane et le conseil municipal de la ville et en collaboration avec la commune de Bouznika, s'assigne pour objectifs d'offrir une nouvelle opportunité aux paroliers de présenter leurs dernières productions annuelles en Zajal, de valoriser le patrimoine immatériel et la création artistique et de donner l'occasion aux jeunes de s'entretenir avec les pionniers de cet art musical et littéraire ancestral, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Exposition

"Face à Picasso", la toute première exposition marocaine consacrée au maître du XXe siècle, sera organisée du 17 mai au 31 juillet au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Initiée par la Fondation nationale des musées (FNM) en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris, cette exposition réunit plus de cent œuvres – tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes – issues des collections du Musée national Picasso-Paris. L’exposition revient sur le thème de l’artiste et son modèle, véritable fil rouge de l’iconographie picassienne. Le parcours, qui se déploie en onze sections chrono-thématiques, est avant tout un panorama pluridisciplinaire de l’œuvre de Pablo Picasso. L’ensemble des techniques et des styles qu’il s’approprie sont mis en lumière à travers la question du modèle, que l’artiste n’a de cesse d’explorer tout au long de sa vie et qu’il plie à toutes les métamorphoses.