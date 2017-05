Michael Moore



Le documentariste américain Michael Moore va faire ses débuts sur les planches aux Etats-Unis avec un "one-man-show" qui revient sur l'ascension de Donald Trump jusqu'à la Maison Blanche, entre humour et critique acerbe, ont annoncé les producteurs lundi. L'avant-première de son spectacle, intitulé en anglais "The Terms of My Surrender", aura lieu le 28 juillet au Belasco Theatre sur Broadway, à New York. "Pour faire tomber un président, il va falloir un spectacle à Broadway", écrit le théâtre dans un communiqué.

Le spectacle racontera comment le magnat de l'immobilier a créé la surprise en devenant le 45ème président américain, mais aussi "où dîner avant de franchir les montagnes pour passer au Canada avec la famille Von Trapp", poursuit le théâtre Belasco, en référence à la célèbre comédie musicale "La Mélodie du bonheur" relatant la fuite de cette famille de l'Autriche annexée par les nazis.



Mohammed Fairouz



Le compositeur Mohammed Fairouz veut obtenir des réponses des autorités américaines et davantage de surveillance des personnels de sécurité des aéroports après avoir récemment été retenu durant des heures sans explications à l'aéroport Kennedy lors de son retour aux Etats-Unis. M. Fairouz, citoyen émirati détenteur d'une carte verte (de résident américain) dont les œuvres sont régulièrement jouées dans des grandes salles comme le Carnegie Hall de New York, a dit avoir été retenu durant près de quatre heures le 24 avril à l'aéroport JFK. Le compositeur, qui était de retour d'un voyage au Royaume-Uni où il avait travaillé sur des sessions d'enregistrement, a toutefois précisé n'avoir pas de raisons de croire qu'il ait été contrôlé en raison de son nom à consonance musulmane. Selon lui, la plupart des dizaines d'autres personnes retenues à l'aéroport avec lui étaient hispaniques.