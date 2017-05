Exposition

Le vernissage d'une exposition d'art photographique "La magie de la Chine et du Maroc" aura lieu le 8 mai à Rabat. Initié par l’Association marocaine de l’image, cette manifestation artistique qui aura lieu au Théâtre national Mohammed V à Rabat, connaîtra la participation de 19 photographes professionnels, ainsi que des invités représentant le monde des arts, de la pensée, de la culture et de la politique, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Rencontre

Une rencontre culturelle a été organisée récemment à Rabat à l'initiative de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), sous le thème "Inde-Maroc : dialogues poétiques". Cette manifestation, marquée par la présence du président de l’IRCAM, Ahmed Boukous et l’ambassadeur de l’Inde à Rabat, Kheya Bhattacharya, ainsi que des chercheurs intéressés par la culture amazighe, a constitué une occasion pour la lecture de poèmes du poète Javed Akhtar qui a mis l’accent sur l’importance de préserver l’identité.

Fils du célèbre poète et lettriste Ourdou Jan Nisar Akhtar et Safi Akhtar, professeur et écrivain, Javed Akhtar fait partie d’une lignée familiale qui remonte à sept générations d’écrivains. Né en 1945, Javed Akhtar a reçu plusieurs prix en Inde, notamment "Indira Ghandi" pour l’intégration nationale en 2006, "Sahitya Akademi" de l’Académie centrale de littérature en 2014. Il a aussi donné des discours dans plusieurs universités de renom, dont les Universités Harvard, de Columbia, de Cambridge, d’Oxford et London School of Economics. Côté cinéma et musique, Javed Akhtar a reçu 5 prix nationaux du gouvernement indix en tant que meilleur chanteur, ainsi que 15 prix "Film Fare", considérés comme des Oscars en Inde récompensant le meilleur scénariste et le meilleur parolier.