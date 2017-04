Court métrage



La 18ème édition du Festival du court métrage marocain se déroulera du 4 au 8 mai à Sidi Kacem, à l'initiative de l’Association du club cinémathèque, sous le thème "Le cinéma au service du développement d'une prise de conscience sociale et esthétique". Ce festival, qui s’est focalisé depuis l’édition 2016 sur les courts-métrages marocains, constituera l’occasion pour discuter des expériences cinématographiques réussies dans le domaine du court-métrage, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Il sera ainsi marqué par la projection de plusieurs courts-métrages ayant constitué le point de départ d’une carrière et la naissance d’un réalisateur sur la scène cinématographique nationale, précise la même source, notant que cette année, les organisateurs ont choisi l’expérience de Mohamed Charif Tribak.



Paul Verhoeven



Après "Elle", présenté l'an dernier en compétition au Festival de Cannes mais reparti bredouille, le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven sera de retour sur la Croisette, parmi les vedettes du marché du film de la 70e édition, avec son prochain long métrage, "Sainte Vierge" avec Virginie Efira. Paul Verhoeven s'apprête à porter à l'écran le roman de Judith C. Brown "Soeur Benedetta, entre sainte et lesbienne", a annoncé mercredi à l'AFP la société de production SBS International. Sur un scénario de Gérard Soeteman, Paul Verhoeven s'attaque à une nouvelle histoire sulfureuse avec l'actrice franco-belge Virgine Efira dans le rôle de la religieuse Benedetta Carlini (1591-1661) qui se découvre des pouvoirs miraculeux et entretient une liaison amoureuse avec une autre nonne, ce qui en a fait l'une des icônes du lesbianisme.