Exposition collective

«Peinture ethnologique d’Essaouira» est le thème choisi par la Galerie B & S art gallery, fraichement créée à Casablanca pour son exposition inaugurale prévue du 4 mai au 4 juin 2017. Cette exposition réunit les œuvres de cinq artiste peintres les plus en vue de la cité des alizés. Il s’agit de Mohammed Tabal, Abdellah Elatrach, Abderrahim Trifis, feue Benhila Regraguia et Youssef Aït Tazarin. Le dénominateur commun entre ces artistes, en plus de leur appartenance à la même ville, c’est qu’ils célèbrent, chacun à sa manière, un imaginaire social et traditionnel empreint de spiritualité et enraciné dans l’espace et le temps. Couleurs exaltantes, formes singulières (humaines et animales), références à des mythes oubliés, à des rites ésotériques afro-berbères, fantasmagories et mouvements ludiques défrayent le discours, dans des compositions époustouflantes. Un beau catalogue est édité à cette occasion, traçant le parcours de chaque artiste. Le vernissage de cette exposition aura lieu le 4 mai prochain à partir de 19h 30 en présence d’un parterre distingué d’hommes de lettres, d’arts et de culture.



Festival

La ville d’Agadir vit actuellement au rythme des musiques et danses afro-latines, à l’occasion de la 1ère édition du "Bembé afro-latin" festival. Les organisateurs du festival aspirent à faire de cette manifestation artistique un rendez-vous annuel qui vient s’ajouter aux nombreux festivals qu’organise la première destination balnéaire au Maroc, dont notamment le Festival "Timitar", durant au cours duquel les artistes amazighs invitent les artistes du monde au partage, ainsi que "le concert pour la tolérance" qui célèbre les valeurs de fraternité, d’amour, de tolérance artistique et culturelle.